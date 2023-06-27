27 Июня 2023
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Политика В России
Фото: duma.gov.ru

В Госдуме предложили Росавиации опубликовать списки уехавших 24 июня чиновников

Первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев предложил опубликовать списки чиновников и бизнесменов, покинувших страну во время событий 24 июня.

"Предложил Росавиации опубликовать списки высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, которые уехали из России 24 июня во время попытки вооруженного мятежа", - написал Гусев в своем телеграм-канале.

"Нужно прекратить фейки о разбежавшихся во время мятежа чиновниках", - заявил Гусев, уточнив, что 24 июня некоторые СМИ писали о вылетевших из Москвы госслужащих и бизнесменах.

Депутат считает, что данная информация может распространяться разведкой западных стран и спецслужбами, "чтобы разрушать доверие к российской власти".

Тему обсудили в ходе пленарного заседания Госдумы. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по безопасности и правоохранительным органам проанализировать, кто из госслужащих покинул Россию на фоне "пригожинского марша". По его словам, подобные поступки должны быть наказуемы. "Все мы осуждаем тех, кто в сложный для страны момент покинул ее", — отметил Володин.

Теги: госдума, чиновники, мятеж, росавиация


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