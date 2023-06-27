27 Июня 2023
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Экономика Пермский край
Фото: пресс-служба ОНФ в Пермском крае

Экопроблемы прикамского КУБа решит рабочая группа при Минприроды

При Минприроды появится Межведомственная рабочая группа по решению экологических проблем расположенного в Пермском крае Кизеловского угольного бассейна (КУБ).

В группу войдет Минэнерго, Минсельхоза, Росприроднадзора, Ростехнадзора, Росводресурсов, Роснедр, Росрыболовства. Соответствующее поручение дала вице-премьер Виктория Абрамченко, удовлетворив просьбу губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и замглавы природоохранного комитета Госдумы Александра Когана. Она должна появиться до конца июля, сообщает telegram-канал ""Зеленый" змий".

Канал добавляет, что по железу в КУБе фиксируются 1,5 тыс. ПДК, бериллию – 87, марганцу – 61, алюминию – 51 ПДК. Ситуация оказалась так масштабна, что с момента распада СССР федеральные министерства избегали взяться за её решение, отмечает "змий". Недавно Свердловский районный суд Перми по иску жителей региона обязал Минэнерго разработать проектно-сметную документацию по строительству очистных сооружений для сточных вод, а Минприроды — устранить накопленный вред на всей территории Кизеловского угольного бассейна до 2025 г.

Напомним, по данным администрации Пермского края, последняя из шахт Кизеловского угольного бассейна прекратила функционирование в 2001 г. После закрытия началось их затопление за счет атмосферных осадков и притока подземных вод. Сформировалось 19 изливов кислых шахтных вод, которые загрязняют почву и попадают в реки. Параллельно происходит загрязнение подземных вод, из водопользования выведено более 500 км рек. Все это негативно влияет на экологическую обстановку в КУБе и прилегающих территориях. По данным специалистов, ежегодные объемы изливов кислых шахтных вод КУБа исчисляются десятками миллионов кубических метров, масса загрязняющих веществ, выносимых на поверхность земли с изливами, достигает сотни тысяч тонн, кислотность вод составляет 2-3 рН. В апреле 2023 г. Абрамченко провела совещание по поводу ликвидации последствий деятельности шахт, расположенных на территории Кизеловского угольного бассейна Пермского края. Тогда она заявила, что считает необходимой комплексную работу по ликвидации последствий с применением лучших технологий, одобренных научным сообществом.

Теги: Кизеловский угольный бассейн, КУБ, очистка


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