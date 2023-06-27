В маршрут пригородного поезда Екатеринбург – Алапаевск добавили еще одну остановку

На маршруте пригородного поезда Екатеринбург – Алапаевск по просьбе жителей была введена дополнительная остановка – "о.п. Крутиха". Об этом сообщает пресс-служба СвЖД.

Изменения в расписании временные и будут действовать с 30 июня по 15 октября. С о.п. Крутиха будет курсировать сразу два поезда: N6782/6781 и N6786/6785. В сторону Екатеринбурга поезд отправляется – в 8.15, в сторону Алапаевск – в 19.15. В СвЖД предупредили, что из-за корректировки расписания возможно незначительное изменение времени прибытия и отправления поездов.

Приобрести билет, будучи в поселке, можно с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам" или у контролера-кассира в вагоне без комиссионного сбора.