Суд в Москве оштрафовал компанию Google на 4 миллиарда рублей

Мировой суд Пресненского района Москвы оштрафовал компанию Google за неуплату ранее назначенного ФАС штрафа в двойном размере – на 4 млрд руб. Компания должна перечислить эти средства в бюджет России.

"В феврале 2022 года ФАС России завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Google LLC. Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий. ФАС России установила, что такое поведение ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках", - говорится в сообщении антимонопольной службы.

Тогда ФАС наложила на Google штраф в размере более 2 млрд руб.

"Компания попыталась обжаловать решение и предписание службы, а также постановление о назначении штрафа, однако Девятый арбитражный апелляционный суд принял сторону ФАС России. Ранее решение антимонопольной службы также поддержал суд первой инстанции", - сообщили в ФАС.