Россиян с ожирением становится все больше

В 2022 году ожирение диагностировано у 20,6% россиян. За два года этот показатель увеличился почти на 3 процентных пункта, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на данные Росстата.

Страдают ожирением чаще женщины - 23,3% против 17% среди мужчин. Среди детей до 15 лет ожирение отмечено у 2%.

В 2020 году глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ожирение имеется у 19% мужчин и 27,6% женщин. Вероятно, расчет велся по другой методике.

За тот же срок увеличилась и доля людей с лишним весом. Если в 2020 году их было 32,8%, то в 2022-м - почти 36% (Попова сообщала о 48% женщин и 36% мужчин с лишним весом). Россия по этой беде догоняет США, где ожирение у 27% жителей. В прошлом году ВОЗ признала это заболевание в европейском регионе эпидемией. Избыточный вес или ожирение наблюдаются у 60% взрослых и у 28% европейских детей. В европейский регион включена и Россия.

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина подчеркивает, что россияне мало едят овощей, фруктов и круп, почти совсем не едят бобовых. Зато едят очень много мяса или мясопродуктов, сладостей и солениий.

Как отмечает врач-диетолог, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения отдела фундаментальных и прикладных аспектов ожирения Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава Софья Елиашевич, быстро распространяется детское ожирение: последние 10 лет каждый год становится на 9% больше детей с ожирением. Это происходит из-за безграмотного питания. Ожирение приводит не только к одышке, но и повышает давление, приводит к множеству болезней.

Врачи советуют есть овощи и фрукты, каши, особенно цельнозерновые, есть поменьше жирного и соли. А также исключить из рациона фастфуд, колбасные изделия, чипсы, снеки и т.п.

Для определения ожирения используют индекс массы тела: массу в килограммах делят на рост в метрах, возведенный в квадрат. Избыточной массой тела считается показатель более 25. Ожирение начинается от 30.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что лишний вес или ожирение наблюдаются у половины россиян старше 30 лет.