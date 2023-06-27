В Екатеринбурге полиция нашла девушек, избивших сверстницу на парковке торгового центра

Полиция нашла девушек-участниц драки в одном из местных торговых центров.

Ранее сообщалось, что три школьницы избили сверстницу на парковке ТЦ Veer Mall. Видео инцидента появилось в соцсетях. После этого полицейские начали проверку.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, стражи порядка установили всех участниц драки в ТЦ на проспекте Космонавтов. Как выяснилось, конфликт произошел еще 30 марта этого года, однако пострадавшая не стала говорить о нем ни родителям, ни полицейским.

"В ходе разбирательства личности всех были оперативно установлены: ими оказались несовершеннолетние 16-17 лет, проживающие в Орджоникидзевском районе. В тот же день трое девушек, допустивших применение силы к своей сверстнице, были привлечены к административной ответственности за побои, все они поставлены на учет", - рассказали в полиции.

В ведомстве призвали несовершеннолетних следить за своим поведением, а их законных представителей – контролировать своих детей.