27 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге полиция нашла девушек, избивших сверстницу на парковке торгового центра

Полиция нашла девушек-участниц драки в одном из местных торговых центров.
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Ранее сообщалось, что три школьницы избили сверстницу на парковке ТЦ Veer Mall. Видео инцидента появилось в соцсетях. После этого полицейские начали проверку.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, стражи порядка установили всех участниц драки в ТЦ на проспекте Космонавтов. Как выяснилось, конфликт произошел еще 30 марта этого года, однако пострадавшая не стала говорить о нем ни родителям, ни полицейским.

"В ходе разбирательства личности всех были оперативно установлены: ими оказались несовершеннолетние 16-17 лет, проживающие в Орджоникидзевском районе. В тот же день трое девушек, допустивших применение силы к своей сверстнице, были привлечены к административной ответственности за побои, все они поставлены на учет", - рассказали в полиции.

В ведомстве призвали несовершеннолетних следить за своим поведением, а их законных представителей – контролировать своих детей.

Теги: полиция, девушки, избили, ТЦ


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