В Челябинской области осудили мужчину, поджигавшего дома односельчан

В Челябинской области жителя поселка Полетаево приговорили к 3 годам в колонии-поселении за поджог домов односельчан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в октябре 2021 года мужчина поджег три дома в поселке Полетаево, рассчитывая на то, что собственники обратятся к нему с просьбой оказать услугу по очистке территории домовладения после пожара за материальное вознаграждение.

Ущерб составил 1,6 млн рублей.