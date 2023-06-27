На одном из ямальских месторождений пострадал рабочий

В Ямальском районе началось расследование обстоятельств получения травм вахтовиком.

По данным следствия, 10 мая на стройплощадке одного из месторождений Ямальского района бурильщик коммерческой организации отбивал кувалдой прувера на факельной линии. Прижимная гайка шайбы прувера под давлением слетела с резьбы и ударила рабочего по ноге, произошел открытый перелом, сообщает окружное управление СКР.

Дополнительные травмы пострадавший получил потоком газожидкостной смеси, которым его отбросило в сторону. В итоге речь идет о тяжелых травмах. Возбуждено уголовное дело. Фигурант не назван.