Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки – Золотов

Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки, этот вопрос накануне обсуждался с президентом России Владимиром Путиным, заявил журналистам глава ведомства Виктор Золотов.

Он отметил, что бойцы Росгвардии "грамотно работали во время попытки вооруженного мятежа в минувшие выходные", а само ведомство взаимодействовало с ФСБ, МВД и МЧС.

Золотов рассказал и некоторые подробности о событиях последних дней. "Допускается, что Запад заранее знал про вооружённый мятеж в РФ. <…> До начала мятежа "из стана Пригожина" поступала информация о его подготовке, назывались даты с 22 по 25 июня", - заявил Золотов.

По его словам, "быстрое продвижение мятежников по стране обусловлено концентрацией сил у Москвы". "Мятежники не смогли бы взять Москву", - считает Золотов.

"Работа силовых структур во время военного мятежа была великолепной", - заключил глава Росгвардии.