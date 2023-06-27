27 Июня 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Житель Камышлова приговорен к колонии за избиение своей 77-летней матери

Рецидивист из Камышлова снова отправится в колонию после избиения свей 77-летней матери. После своего освобождения он сразу же отправился в родительский дом, однако надолго там не задержался.

"После освобождению сына из мест лишения свободы пожилая женщина пустила его в родительский дом. Однако вместо благодарности получила от сына телесные повреждения", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области

В ходе рассмотрения судебного дела гособвинитель рассказал, что уралец действовал из личной неприязни. Он ударил кулаком мать-пенсионерку по затылку, а после схватил правой рукой за нижнюю челюсть, причинив физическую боль.

В отношении рецидивиста было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия). Камышловский районный суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

Теги: Камышлов, колония, избиение


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