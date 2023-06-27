27 Июня 2023
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Политика В России Москва
Фото: Дума ТВ

В Госдуме почтили память силовиков, погибших 23 и 24 июня

В Госдуме смято прошла минута молчания, объявленная вроде бы по военным, погибшим в ходе "пригожинского марша" в минувшие выходные.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий говорил именно о событиях внутри России, когда предложил помянуть погибших: "Вспомнить тех, кто отдал свои жизни 23 и 24 июня за мир в нашей стране: пилотов ВКС, бойцов добровольческих подразделений, сотрудников полиции – давайте почтим их память минутой молчания".

Но спикер палаты Вячеслав Володин перехватил слово, и в итоге минутой молчания почтили всех, кто погиб в этот день в рамках СВО: "На фронте в этот день, жертвуя собой, погибали солдаты, не задумываясь. Давайте почтим память всех, кто у нас в военной спецоперации, отстаивая безопасность нашей страны, они – герои, давайте сделаем все, чтобы память о них жила".

Глава "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил также увековечить имена военных, погибших именно во время попытки мятежа: "Наши летчики выполняли свой долг, было бы правильно, если бы их именами были названы школы и улицы".

Теги: госдума, вячеслав володин, силовики, леонид слуцкий


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