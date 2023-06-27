27 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Слуцкий предложил отменить подоходный налог с бедняков

ЛДПР предлагает не взимать подоходный налог с людей, чья зарплата ниже 30 тысяч рублей. Об этом сообщил глава партии Леонид Слуцкий, который направил свое предложение на заключение в Правительство.

Он отмечает, что перед государством стоит важнейшая задача народосбережения и ликвидации бедности.

"Во многих регионах люди работают за небольшие деньги, особенно молодежь, только начинающая свой трудовой путь. 30 тысяч рублей - это средства, на которые нужно питаться, а часто и арендовать жилье. Такие зарплаты совершенно не способствуют созданию семей", - написал Слуцкий.

На днях Росстат сообщил, что средняя начисленная заработная плата в 2022 году составила 65 тысяч рублей, а вот медианная - всего 40 тысяч. За вычетом подоходного налога получается 35 тысяч. То есть половина россиян фактически получают лишь 35 тысяч рублей в месяц. При этом в случае если человек трудится в нескольких местах, то суммируются все полученные им в течение месяца выплаты. Медианная зарплата в расчете на одно рабочее место будет еще ниже.

Теги: зарплата, подоходный налог


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