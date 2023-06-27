Кремлю не известно о возможности переговоров по Украине в июле, - Песков

Кремлю не известно о том, что в Копенгагене 24 июня якобы прошла международная встреча по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наверное, нужно в канал ARD обращаться", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее немецкий телеканал ARD сообщил со ссылкой на неназванный источник, что официальные переговоры по украинскому конфликту могут начаться уже в июле этого года. На это якобы указывают секретные встречи дипломатов, которые проходят в Европе. По данным телеканала, в минувшую субботу в Копенгагене в "условиях строжайшей секретности" собирались переговорщики из западных стран, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Отмечается, что встреча проводилась по инициативе Киева.