Путин обратился к силовикам в Кремле: "Вы фактически остановили гражданскую войну"

Владимир Путин сегодня в Кремле обратился к военным и другим силовикам, которые перекрыли дорогу для продвижения ЧВК "Вагнер" в сторону Москвы в минувшие выходные.

В начале своего обращения президент России предложил почтить минутой молчания память погибших во время мятежа летчиков.

"Вы фактически остановили гражданскую войну, действовали четко и слаженно", - обратился Путин к военным.

Он поблагодарил весь личный состав Вооруженных сил, правоохранительных органов и спецслужб "за отвагу, доблесть и верность народу России".

"Люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия не с ними", - сказал президент.

"Решимость и мужество военных, как и консолидация общества, сыграли решающую роль в подавлении мятежа. <…> Нам не пришлось снимать боевые подразделения из зоны СВО во время попытки мятежа", - добавил президент.