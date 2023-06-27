27 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Мэрия Екатеринбурга запустила чат-бот по работе общественного транспорта

Администрацией Екатеринбурга создан чат-бот "Изменения маршрутов". Он будет работать на платформе мессенджера Telegram.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, чат-бот позволит ведомствам оперативно реагировать на запросы горожан, касающиеся маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев, а также качества работы общественного транспорта в целом. Кроме этого, в чат-боте можно будет найти необходимую справочную информацию.

Всего предусмотрено четыре раздела:

  • "Маршруты" – информация об изменениях маршрутов общественного транспорта Екатеринбурга;
  • "Задать вопрос" – получение расширенного ответа ответственного сотрудника;
  • "Частые вопросы" – самые частые вопросы и подготовленные ответы на них;
  • "Контакты" – контактная информация (номера телефона, адреса электронной почты и многое другое).

Как добавили в мэрии, за прошлую неделю в администрацию Екатеринбурга поступило более 50 обращений, связанных с изменением маршрутов, на каждое был дан ответ. Планируется, что запуск нового сервиса упростит и ускорит получение горожанами необходимой транспортной информации.

Напомним, сегодня стало известно об изменении трамвайных маршрутов в уральской столице.

Теги: чат-бот, транспорт, Екатеринбург


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