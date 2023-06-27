Зюганов: "Нам осталось 4-5 месяцев на фронте"

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что накануне с президентом России "подробно обсудил сложившуюся ситуацию", имея в виду события выходных дней. Он горячо благодарил с трибуны Госдумы Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По мнению Зюганова, в выходные был остановлен "мятеж, который грозил перерасти в полномасштабную гражданскую войну".

В этот момент выступление главного коммуниста перебил спикер Госдумы Вячеслав Володин, предложивший присоединиться к словам благодарности в адрес президентов.

Зюганов же после этой паузы напомнил: "В армии должна быть дисциплина. В штрафбатах замполит был из красной армии".

"Нам осталось 4-5 месяцев на фронте. Если мы не перейдем в контрнаступление, натовцы полностью втянутся, предлог придумают", - заявил Зюганов.