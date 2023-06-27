27 Июня 2023
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Политика Москва
Фото: пресс-служба Сергея Миронова

Миронов – о ЧВК "Вагнер": "Как вообще в стране появилась суперпрофессиональная, хорошо вооруженная группа людей?"

Глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, который до недавних пор старался сблизиться с ЧВК "Вагнер" и его руководством, осудил действия компании и предложил принять закон о частных военных компаниях.

"Хочу начать с того, как вообще в стране появилось суперпрофессиональная, хорошо вооруженная группа людей, которые готовы были идти на Москву, которые зашли в Ростов? Трижды я выходил за последние годы с инициативой принять закон о ЧВК. ЧВК должны использоваться только за пределами РФ. Это главный пункт нашего законопроекта", - заявил Миронов в Госдуме. Он анонсировал перевнесение этого законопроекта в парламент.

Он также оправдался за схожесть названия "марш справедливости" (так в ЧВК "Вагнер" назвали свой поход) и своей партии: "Марш справедливости на Москву" чем-то перекликается и с нашей партией. Но мятеж есть мятеж. И это действительно был удар в спину, и президент очень четко расставил все акценты"

Миронов также возмутился: "Мы все знаем ЧВК "Вагнер", подразделение "Ахмат", а где наши доблестные артиллеристы, танкисты, летчики, десантники, морские пехотинцы?".

Теги: сергей миронов, чвк вагнер, госдума


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