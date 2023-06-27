Песков об урегулировании ситуации с Пригожиным: Договоренности, которые были даны, реализовываются

Кремль надеется, что все участники договоренности после попытки вооруженного мятежа будут беспрекословно выполнять свои обещания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь идет о достаточно печальном и весьма экстраординарном событии. Была проделана огромная работа целым рядом лиц", - сказал он.

Представитель Кремля отметил, что также "была проявлена воля Путина, чтобы не допустить худшего сценария".

"Были определенные обещания президента, определенные гарантии президента. Договоренности реализуются", - цитирует Пескова РИА Новости.

Он отметил, что президент России всегда держит свое слово, касается это международных дел или внутренних.

Песков не стал комментировать оценки, которые дал президент Белоруссии Александр Лукашенко последним событиям в России. Путин "дал высокую оценку его усилиям по урегулированию", заявил пресс-секретарь российского лидера.

Кроме того, он заявил, что в Кремле не согласны с мнением, которое высказал ряд аналитиков, о том, что позиции российской власти и лично Путина после попытки вооруженного мятежа пошатнулись.

Ранее президент Белоруссии прокомментировал ситуацию в России в минувшие выходные, в которой он сыграл не последнюю роль: "Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно".

Он добавил, что на фоне событий в России отдал распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность.