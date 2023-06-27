В Челябинске в июле пройдут публичные слушания по отмене реформы МСУ

В Челябинске 12 июля пройдут публичные слушания по вопросу лишения статуса городского округа с внутригородским делением, сообщили Накануне.RU в пресс-службе гордумы.

Напомним, с 2014 года Челябинск наделен статусом городского округа с внутригородским делением. Внутригородские районы являются самостоятельными муниципальными образованиями. В начале июня от группы депутатов поступило инициатива о лишении Челябинска статуса городского округа с внутригородским делением. В частности, указывалось, что за девять лет реформа МСУ не достигла запланированных целей. На заседании гордумы депутаты поддержали эту инициативу.

Публичные слушания пройдут 12 июля в администрации Центрального района.