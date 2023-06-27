Путин выступит перед военными на крыльце Грановитой палаты в Кремле

Владимир Путин в ближайшее время выступит перед военными и другими силовиками на крыльце Грановитой палаты в Кремле. В сети появились фото и видео сотен военных, которых сейчас выстраивают на площади в кремлевских стенах.

В сети пишут, что ожидается выступление Путина и награждение бойцов, проявивших себя во время попытки военного мятежа.

Накануне президент уже выступал с коротким обращением к нации.

Ранее к военным в Минске обратился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он прокомментировал ситуацию, сложившуюся на выходных в России, в которой он сыграл посредническую роль.