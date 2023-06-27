В Магнитогорске возбудили уголовное дело о халатности из-за переноса сроков расселения аварийного дома

В Магнитогорске возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц городской администрации при расселении аварийного дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

В следственное управление обратились жители одного из домов города с заявлением о том, что чиновники допустили халатность при организации расселения аварийного дома. Чиновники перенесли сроки расселения жильцов аварийного дома с июля 2021 года на декабрь 2023 года.

В настоящий момент устанавливаются виновные должностные лица.