27 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Тайвань заявил, что будет уничтожать самолеты и корабли ВС КНР при входе в 12-мильную зону

Самолеты и корабли Народно-освободительной армии Китая (НОАК) будут уничтожены в случае их вхождения в 12-мильную зону (около 22,2 км) возле острова, которую Тайбэй считает своими территориальными водами и воздушным пространством. Об этом заявил представитель Минобороны Тайваня генерал-майор Линь Вэньхуан.

Он добавил, что силы ПВО острова пристально следят за действиями китайских военных после пересечения срединной линии Тайваньского пролива, сообщает ТАСС.

Ранее в Конгрессе США смоделировали варианты развития событий в случае вооруженного конфликта Китая с Тайванем. Согласно сценарию, в ответ на требование Тайваня признать независимость Китай начинает блокаду острова, а затем осуществляет ракетный обстрел острова, а также американских баз в Японии и на Гуаме. Первоначальные потери США исчислялись бы сотнями, а возможно, и тысячами человек, потери Китая и Тайваня были бы еще больше. К разочарованию Вашингтона, союзники отказались помочь США. Экономические последствия будут огромными.

Теги: тайвань, китай, самолеты, корабли


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