В Екатеринбурге продолжают искать пропавшего мальчика: один ребенок убежал от волонтеров

В Екатеринбурге продолжаются поиски пропавшего ребенка. Сегодня похожего мальчика удалось обнаружить, но он убежал от поисковиков.

Напомним, что разыскивают 6-летнего Далера (отзывается на имя Костя), пропавшего утром 26 июня в районе Вторчермета. Его ищут сразу два поисковых отряда и Следственный комитет. Сообщалось, что мальчику может требоваться медицинская помощь.

Как сообщается на странице поискового отряда "Прорыв" в соцсети, на телефон "горячей линии" отряда поступило пять звонков с информацией по похожему мальчику. Все звонки были отработаны в полном объеме.

Сегодня при патрулировании частного сектора волонтерами был замечен маленький ребенок, сидящий посреди дороги. Увидев патрульный автомобиль, он резко встал и побежал в сторону кустарников, а затем скрылся в неизвестном направлении. Поисковики вызвали подкрепление для прочесывания территории, но обнаружить мальчика так и не удалось.

Затем на место прибыли сотрудники полиции и следственно-оперативная группа с кинологом и собакой. Пес взял след, который вскоре вывел поисковую группу к проезжей части, но затем оборвался.

Как отметили в отряде, на данный момент поиски ребенка продолжаются в режиме нон-стоп.