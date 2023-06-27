Глава Екатеринбурга: УрГЮУ и УрГУПС могут обзавестись общим кампусом

В Екатеринбурге у Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) и Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) может появиться совместный кампус. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Алексей Орлов.

"Уральский государственный юридический университет готовится в сентябре отметить свое 105-летие. И представил в этой связи вместе с девелоперами интересные предложения по преобразованиям территории возле своего главного корпуса на улице Колмогорова. В преобразованиях заинтересован и расположенный рядом УрГУПС: не исключено, что здесь появится совместный кампус этих вузов", – написал градоначальник.

Алексей Орлов отметил, что кварталы около вузов сильно отстали в своем развитии: частный сектор, а также многоквартирные дома, которые близки к ветхому состоянию. С обратной же стороны – берег Исети, который требует создания прогулочно-рекреационной зоны.

По словам главы Екатеринбурга, реализовать предложения уже вызвались крупные игроки, в том числе и на федеральном уровне.