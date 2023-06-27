27 Июня 2023
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Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

Глава Екатеринбурга: УрГЮУ и УрГУПС могут обзавестись общим кампусом

В Екатеринбурге у Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) и Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) может появиться совместный кампус. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Алексей Орлов.

"Уральский государственный юридический университет готовится в сентябре отметить свое 105-летие. И представил в этой связи вместе с девелоперами интересные предложения по преобразованиям территории возле своего главного корпуса на улице Колмогорова. В преобразованиях заинтересован и расположенный рядом УрГУПС: не исключено, что здесь появится совместный кампус этих вузов", – написал градоначальник.

Проект благоустройства территории главного корпуса Уральского государственного юридического университета(2023)|Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

Алексей Орлов отметил, что кварталы около вузов сильно отстали в своем развитии: частный сектор, а также многоквартирные дома, которые близки к ветхому состоянию. С обратной же стороны – берег Исети, который требует создания прогулочно-рекреационной зоны.

Проект благоустройства территории главного корпуса Уральского государственного юридического университета(2023)|Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

Проект благоустройства территории главного корпуса Уральского государственного юридического университета(2023)|Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

По словам главы Екатеринбурга, реализовать предложения уже вызвались крупные игроки, в том числе и на федеральном уровне.

Теги: Екатеринбург, УрГЮУ, УрГУПС, кампус, благоустройство, территория, вуз


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