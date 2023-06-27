Количество курсантов, отравившихся в институте МВД, увеличилось до 58

Количество отравившихся курсантов юридического института в Екатеринбурге увеличилось с 50 до 58 человек. Трое из новых пациентов были госпитализированы к остальным в стационар больницы №40, еще пятеро находятся в Верхней Пышме.

"В стационаре ГКБ №40 на лечении находятся 53 человека (+3 человека за сутки). В стационаре Верхнепышминской ЦГБ лечение проходят пять человек. Состояние большинства из них врачи оценивают как близкое к удовлетворительному", - сообщает пресс-служба минздрава Свердловской области.

Сейчас пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, первые пять заболевших с симптомами пищевого отравления еще 24 июня обратились в приемное отделение инфекционной службы ГКБ №40. На утро 26 июня в стационаре на лечении находится уже 50 человек.