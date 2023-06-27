В Белгородской области резко изменилась интенсивность обстрелов со стороны ВСУ

В Белгородской области резко изменилась интенсивность обстрелов со стороны ВСУ - с 91 до 7. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков уточнил, что в Шебекинском городском округе за прошлые сутки было зафиксировано 7 прилетов.

"По селу Терезовка выпущено 5 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — 2", — написал губернатор в Telegram-канале. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что за полтора месяца – с 5 мая этого года – в Белгородской области от обстрелов пострадали около 90 предприятий, 11 из них являются крупными. Как заявил замгубернатора региона Дмитрий Гладский, все они находится в приграничных с Украиной районах.