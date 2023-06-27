Текслер создал инвестиционный комитет Челябинской области

Возглавляет комитет губернатор региона, а заместителем председателя комитета является вице-губернатор, обеспечивающий поддержку инвестиционных процессов на территории области.

Комитет образован в целях формирования благоприятных условий для ведения инвестиционной деятельности в Челябинской области и защиты прав и законных интересов субъектов инвестиционной деятельности.

Губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о создании инвестиционного комитета Челябинской области. Документ опубликован на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU .



