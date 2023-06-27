Мэр Перми ушел в отставку. Назначена и.о. главы города

Депутаты думы Перми приняли отставку мэра города Алексея Демкина. Назначена и.о. главы города.

Мэр поблагодарил депутатов за совместную подготовку Перми к 300-летию. Депутат Арсен Болквадзе поблагодарил мэра, его коллега Владимир Молоковских отметил, что он живет с 1973 г. в Перми и Демкин – уже 11-ый мэр, Молоковских высоко оценил работу градоначальника.

В ответном слове Демкин сказал, что, вступая в должность, он получил инструкции от губернатора Дмитрия Махонина подготовить город к 300-летию. По словам Демкина, город изменился в лучшую сторону, что является результатом совместной работы власти и горожан.

"По предложению губернатора перехожу в краевое правительство", - сказал Демкин.

Отставка Демкина принята, и.о. главы города назначена Ольга Андрианова. Решение принято единогласно 30 присутствовавшими на заседании кандидатами. Ее первым рабочим днем будет 28 июня. Также депутаты назначили конкурс по отбору кандидатов на пост главы столицы Пркиамья.

Андрианова родилась 7 сентября 1977 г. Замглавы администрации Перми. Возглавляет функционально-целевой блок "Развитие территории и земельно-имущественные отношения".

Напомним, Демкин возглавил Пермь чуть больше двух лет назад, в марте 2021-го, до этого несколько месяцев работал в статусе и.о.