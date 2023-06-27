27 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Маслов официально вступил в должность главы Верхней Салды

Сегодня Александр Маслов вступил в должность главы Верхней Салды.
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Как сообщается на официальной странице администрации города в соцсети, 27 июня на заседании гордумы состоялись выборы главы городского округа. В итоге все 19 присутствующих на заседании депутатов проголосовали за кандидатуру Маслова.

Конкурс на должность главы Верхнесалдинского городского округа был объявлен 21 марта. В нем принимало участие два кандидата – и.о. главы Верхней Салды Александр Маслов и начальник отдела экономического анализа и прогнозирования развития территорий администрации Горнозаводского управленческого округа Наталья Бутакова.

Сегодня депутаты задали вопросы кандидатам по их программе развития округа, после чего прошла процедура тайного голосования. Итогом стало единогласное избрание Маслова, он официально вступил в должность.

Напомним, в феврале этого года прежний глава Верхней Салды Игорь Сальников ушел в отставку по собственному желанию. И.о. мэра был назначен бывший замминистра спорта региона и экс-спикер думы Нижнего Тагила Александр Маслов.

Теги: Маслов, Верхняя Салда, глава


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