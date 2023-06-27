Два дня в Екатеринбурге трамваи не будут ездить по Технической улице

В Екатеринбурге на протяжении двух дней по улице Техническая не будут ходить трамваи маршрутов №7, 10, 12, 13, 24. Речь идет об участке от остановки "Таганский ряд" до конечной станции "7 Ключей" в обоих направлениях. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Движение трамваев по улице Техническая будет закрыто с 00.00 1 июля до 05.00 3 июля 2023 года. Это связано с проведением ремонта трамвайных путей на перекрёстке Технической и Маневровой улиц". - говорится в сообщении.

В этот период трамваи будут следовать по следующим маршрутам:

трамвай № 7 – от станции "Эльмаш" – улица Старых Большевиков – улица Фронтовых бригад – проспект Космонавтов – улица Челюскинцев – ВИЗ-бульвар – улица Халтурина – р/к Кушвинская;

трамвай № 10 – от станции "ЦПКиО" – улица Луначарского – улица Куйбышева – улица Радищева – улица Московская – ВИЗ-бульвар –улица Халтурина – р/к Кушвинская;

трамвай № 13 – от станции "40 лет ВЛКСМ" – улица Малышева – улица Гагарина – проспект Ленина – ВИЗ-бульвар – станция ВИЗ;

трамвай № 24 – от станции "Площадь 1 Пятилетки" – улица Победы – улица Машиностроителей – станция Машиностроителей.

Трамвай № 12 курсировать не будет.

Горожан и гостей Екатеринбурга просят заранее планировать свой маршрут. С этим может помочь информационная карта, в которой содержится вся актуальная информация о дорожных перекрытиях.