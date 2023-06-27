Александр Авдеев: В самых массовых местах отдыха граждан необходимо организовать дежурство спасателей и медиков

В рамках оперативного совещания с участием руководителей исполнительных органов Владимирской области и органов местного самоуправления губернатор Александр Авдеев поставил задачу провести комплексные проверки мест массового отдыха у воды.

Цель поручения - обеспечить безопасное прохождение летнего сезона и сохранение жизни людей на водных объектах.

Министр региональной безопасности Сергей Полузин сообщил, что министерство проводит свою проверку безопасности мест купания граждан. В области насчитывается 15 мест неорганизованного массового отдыха у воды, на которых одновременно могут пребывать свыше 50 человек. Одними из самых известных массовых мест отдыха у воды являются Малыгинские карьеры – там в жаркие дни собирается свыше 5 тысяч человек, что, несомненно, требует особого контроля. А общее число запрещённых мест для купания людей в регионе насчитывает более 880.

«С начала сезона уже зафиксировано 11 происшествий на воде. При этом не составлено ни одного административного протокола за несоблюдение требований безопасности ни в одном из муниципалитетов региона. Информационная и разъяснительная работа с населением ведётся, в общей сложности более 70 тысяч профилактических бесед было проведено с гражданами», – отметил Сергей Полузин.

Губернатор поручил министерству региональной безопасности проработать комплекс мер, которые могут быть реализованы главами муниципалитетов в связи со сложившейся обстановкой.

«Вопрос скорее в грамотной организации самих мест отдыха, в самых массовых местах необходимо организовать дежурство спасателей и медиков, запретить розничную продажу алкоголя – одну из причин гибели людей на воде, установить предупреждающие таблички о запрете захода в воду. Но и личная ответственность с людей не снимается, каждый должен понимать, что купание в запрещённых местах, тем более с детьми – опасно для жизни», – подчеркнул Александр Авдеев.