Пассажиропоток российских авиакомпаний достиг досанкционных значений

У российских авиакомпаний пассажиропоток за первые пять месяцев 2023 года вырос почти на 21% (до 37,5 млн человек), май к маю этот показатель дал рост и вовсе в 30%, достигнув 8,7 млн пассажиров в месяц. Это всего на 1,4% меньше, чем в мае 2021 года – до введения санкций в отношении российских переводчиков, пишет РБК.

Хуже всего дела обстояли в январе этого года, когда перевозки упали на 11%. Но февраль и март дали возможность выйти в первом квартале на рост 10,1%.

Эксперты считают, что такой впечатляющий рост дают эффект низкой базы и открытие новых внутрироссийских направлений, расширение существующих маршрутов, открытие чартерных перевозок внутри страны.