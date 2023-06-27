В Екатеринбурге на время крестного хода будет ограничено и закрыто движение транспорта

На время крестного хода в Екатеринбурге перекроют движение транспорта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, крестный ход пройдет в ночь с 16 на 17 июля 2023 года. В связи с шествием будет ограничено и закрыто движение транспорта. Крестный ход отправится от Архиерейского подворья Храма-Памятника-на-Крови и пройдет до мужского монастыря на Ганиной Яме. После прохождения крестного хода движение будет постепенно открываться.

Маршрут ожидается достаточно продолжительный – более 20 километров, время в пути составит около пяти часов. Сопровождать паломников будут волонтеры, сотрудники полиции и "скорой помощи", а сотрудники ГИБДД перекроют движение транспорта по ходу следования верующих.

С полным списком перекрытий можно ознакомиться на официальном портале Екатеринбурга.

Крестный ход проходит в уральской столице ежегодно и является одним из мероприятий фестиваля православной культуры "Царские дни". В нынешнем году фестиваль состоится с 8 по 21 июля.