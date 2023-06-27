ЧВК "Вагнер" готовится передать подразделениям ВС РФ тяжелую военную технику – Минобороны

ЧВК "Вагнер" готовится передать подразделениям ВС РФ тяжелую военную технику, имеющуюся в ее распоряжении, сообщило Минобороны России.

Накануне президент России Владимир Путин сформулировал свое видение участия бойцов ЧВК в "Пригожинском марше" и их будущего. "Мы знали, что бойцы и командиры ЧВК Вагнера — это тоже патриоты, они доказали это, освобождая Донбасс и Новороссию. Их пытались использовать втемную", - сказал президент. Затем он напрямую обратился к наемникам: "У вас есть возможность продолжить службу, подписав контракты с Минобороны. Кто хочет, сможет уйти в Белоруссию. Данное мной обещание будет исполнено".