27 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

ФСБ прекратила дело о вооруженном мятеже в России

Уголовное дело по факту вооруженного мятежа прекращено, сообщает ФСБ РФ.

В ведомстве заявили, что при расследовании установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, "непосредственно направленные на совершение преступления".

С учетом этого, а также "иных имеющих значение для расследования обстоятельств" 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела, приводит РИА Новости сообщение спецслужбы.

Напомним, 23 июня вечером основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о новых разногласиях с Минобороны и начале так называемого "марша справедливости". Первый канал сообщил, что распространяемое Пригожиным видео о некоем ударе по его тыловому лагерю было постановочным, а силовики возбудили на него уголовное дело по статье 279 УК РФ ("Вооруженный мятеж"). К утру 24 июня бойцы ЧВК "Вагнер" заняли центр Ростова-на-Дону и расположенные там военные объекты.

В субботу с обращением выступил Владимир Путин, он назвал происходящее "ударом в спину", российская армия получила приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж. Пригожин заявил, что ЧВК не станет являться с повинной по требованию президента или кого-либо еще.

Вечером 24 июня, при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, Евгений Пригожин договорился с федеральной властью России о прекращении мятежа, остановке продвижения подразделений ЧВК "Вагнер" в 200 км от Москвы и их возвращении в обычные места дислокации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, а сам он может уехать в Белоруссию.

Теги: фсб, вооруженный мятеж, пригожин


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