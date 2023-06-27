27 Июня 2023
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Фото: МЧС России

Суд вынес приговор экс-главе МЧС Кузбасса по делу "Зимней вишни"

Центральный районный суд Кемерова приговорил к 10,5 годам колонии общего режима экс-главу МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей, передает ТАСС. Мамонтова признали виновным по статьям "Халатность" и "Присвоение или растрата".

Кроме того, к 8,6 годам колонии общего режима приговорен бывший главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григорий Терентьев. Его обвиняли по статье "Мошенничество с использованием служебного положения" и "Халатность". Он должен выплатить 120 тысяч рублей штрафа.

Напомним, пожар произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. Люди не смогли выбраться из залов кинотеатра, поскольку запасные выходы были закрыты.

Как ранее заявил в суде представитель СКР, Мамонтов давал приказы об уничтожении бухгалтерской базы.

Теги: экс-глава мчс кемеровской области, мамонтов, зимняя вишня


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