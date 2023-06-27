В Челябинской области после ДТП с КамАЗом загорелась "Газель"

В Челябинской области "Газель" загорелась после столкновения с КамАЗом, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Авария произошла сегодня утром на автодороге Южноуральск - Магнитогорск. Водителя госпитализировали в больницу.

Как сообщили в региональном УГИБДД, по предварительной информации, водитель ГАЗ 322132 при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение со встречным тягачом КамАЗ. После удара "Газель" съехала в левый кювет и загорелась.