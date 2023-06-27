27 Июня 2023
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Фото: Ростех

УВЗ передал Минобороны партию гусеничных транспортеров ДТ 10ПМ

Уралвагонзавод осуществил досрочную поставку гусеничных транспортеров ДТ 10ПМ по заказу Минобороны РФ. Об это сообщает пресс-служба "Ростеха", в составе которого и находится УВЗ.

Производством знаменитых "двухзвенников" занимается Машиностроительная компания "Витязь" (находится в составе концерна УВЗ). Транспортер способен на работу при минус 45 и плюс 40 градусах и без усилий преодолевает водные преграды.

Конструкция техники обеспечивает ей проходимость в любых условиях бездорожья, будь это болота, заболоченная местность, снежная целина, грунтовые дороги в период распутицы и другие ограничения.

Гусеничный транспортер ДТ 10ПМ(2023)|Фото: Ростех

Теги: УВЗ,  Минобороны, гусеничный транспортер, ДТ 10ПМ


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