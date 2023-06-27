Лукашенко: Было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России

27 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Лукашенко: Было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал выступление во Дворце независимости – здесь он сегодня вручает генеральские погоны военным, но присутствуют также журналисты, политологи, приглашенные общественники и чиновники.

"Мы сегодня вручаем генеральские погоны. К ним прилагается высочайшая ответственность за судьбу страны. <…> Вы все читаете упреки в мой адрес: 30 лет я готовлюсь к войне. Поэтому мы сегодня живем под мирным небом", - начал свое выступление Лукашенко.

"Наше поколение проходит свое испытание на прочность. Нам выпала миссия сохранить мир, завоёванный миллионами жизней героев, наших отцов и дедов. Это означает только одно - мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей", - сказал президент Белоруссии, его слова приводит Telegram-канал "Пул первого".

Под "нашей землей" Лукашенко подразумевает как Белоруссию, так и Россию: "А наше Отечество от Бреста до Владивостока - это земля, свобода и наши народы, которые здесь живут. История помнит: белорусы умеют защищать свою землю. Мы были и будем сильнее любых вызовов".

Александр Лукашенко, Владимир Путин(2021)|Фото: kremlin.ru

Кроме того, Лукашенко заявил, что "не бывает цветных революций, если для этого в стране нет причин".

Также он прокомментировал ситуацию с выступлением Евгения Пригожина в России в минувшие выходные, в которой он [Лукашенко] сыграл не последнюю роль: "Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно".

Он добавил, что на фоне событий в России отдал распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность.

"Учитывая роль Белоруссии в разрешении этой ситуации, должен в этом кругу сказать несколько слов о том, что случилось, и пояснить нашу позицию и принятые решения. Особенно в свете последних вбросов и инсинуаций, которые все больше и больше появляются, особенно в российских средствах массовой информации. Тем более что и беглые наши засуетились. Правда, фальстарт произошел. Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. Успели даже опубликовать очередные призывы и планы. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий "вооруженного мятежа": надо же отчитываться", - сказал Лукашенко.

Теги: александр лукашенко, белоруссия, евгений пригожин


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети