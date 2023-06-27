Лукашенко: Было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал выступление во Дворце независимости – здесь он сегодня вручает генеральские погоны военным, но присутствуют также журналисты, политологи, приглашенные общественники и чиновники.

"Мы сегодня вручаем генеральские погоны. К ним прилагается высочайшая ответственность за судьбу страны. <…> Вы все читаете упреки в мой адрес: 30 лет я готовлюсь к войне. Поэтому мы сегодня живем под мирным небом", - начал свое выступление Лукашенко.

"Наше поколение проходит свое испытание на прочность. Нам выпала миссия сохранить мир, завоёванный миллионами жизней героев, наших отцов и дедов. Это означает только одно - мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей", - сказал президент Белоруссии, его слова приводит Telegram-канал "Пул первого".

Под "нашей землей" Лукашенко подразумевает как Белоруссию, так и Россию: "А наше Отечество от Бреста до Владивостока - это земля, свобода и наши народы, которые здесь живут. История помнит: белорусы умеют защищать свою землю. Мы были и будем сильнее любых вызовов".

Кроме того, Лукашенко заявил, что "не бывает цветных революций, если для этого в стране нет причин".

Также он прокомментировал ситуацию с выступлением Евгения Пригожина в России в минувшие выходные, в которой он [Лукашенко] сыграл не последнюю роль: "Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно".

Он добавил, что на фоне событий в России отдал распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность.

"Учитывая роль Белоруссии в разрешении этой ситуации, должен в этом кругу сказать несколько слов о том, что случилось, и пояснить нашу позицию и принятые решения. Особенно в свете последних вбросов и инсинуаций, которые все больше и больше появляются, особенно в российских средствах массовой информации. Тем более что и беглые наши засуетились. Правда, фальстарт произошел. Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. Успели даже опубликовать очередные призывы и планы. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий "вооруженного мятежа": надо же отчитываться", - сказал Лукашенко.