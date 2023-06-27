27 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Жительница Екатеринбурга засудила маркетплейс, не доставивший ей дорогой смартфон

Жительница Екатеринбурга выиграла суд у маркетплейса ОZON. Причиной для иска стала задержка в доставке дорогого смартфона.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в ведомство обратилась жительница уральской столицы с жалобой на ООО "Интернет Решения" (интернет-магазин ОZON), где она приобрела смартфон Apple за 101 тысячу 655 рублей. Однако товар не был доставлен в указанный срок. Тогда женщина потребовала вернуть ей уплаченные деньги и выплатить неустойку за несвоевременную поставку товара, а также компенсацию морального вреда.

ООО "Интернет Решения" вернуло деньги за смартфон, но в остальной части требований было отказано. Тогда горожанка подала иск в суд. Для дачи заключения по делу был привлечен Северный Екатеринбургский отдел Роспотребнадзора.

В итоге суд взыскал с интернет-магазина неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, почтовые расходы и расходы на услуги представителя по защите прав потребителей в суде. Всего клиентка получит от маркетплейса 77 тысяч рублей.

Теги: смартфон, доставка, суд


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