27 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Рогов: Высока вероятность прорыва на Времевском выступе

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ предпринимают попытки срезать Времевской выступ на запорожском участке фронта.

По его словам, на этом участке фронта продолжаются тяжелые бои. В районе деревни Ровнополь в западной части выступа российские вооруженные силы успешно отразили четыре атаки противника.

Рогов отметил, что противник находится в самом селе, а также в Левадном и Макаровке.

"Если такая конфигурация на данном участке фронта будет сохранятся и дальше, то высока вероятность того, что противнику удастся срезать Времевской выступ", — написал в своем телеграм-канале Рогов.

В начале июня Рогов заявлял о том, что танковая группа ВСУ пошла в наступление на ореховском участке запорожского направления. Он добавил, что украинские военные непрерывно ведут огонь из танков и артиллерии по позициям российских сил.

В конце мая российским силам удалось предотвратить новую попытку ВСУ зайти в населенный пункт Лобковое в Запорожской области. Рогов отмечал, что это далеко не первый подобный случай на данном участке запорожского фронта.

Теги: рогов, всу, времевской выступ


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