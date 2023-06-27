Моор высказался о роли Совета представительных органов МО в жизни Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор, приветствуя участников расширенного заседания Совета представительных органов муниципальных образований региона, сообщил, что организация вносит значительный вклад в решение задач, направленных на обеспечение благополучия жителей Тюменской области.

Председатель областной думы Фуат Сайфитдинов уточнил, что в регионе принцип единства публичной власти осуществляется в полной мере в повседневной работе всех региональных и муниципальных властных структур. Губернатор добавил, что Совет ведет важную работу по координации нормотворческой деятельности и взаимодействия между Тюменской областной Думой и представительными органами муниципальных образований.

"В Тюменской области давно сложились конструктивные взаимоотношения между различными органами власти, между всеми, кто несет на своих плечах груз ответственности за развитие конкретных населенных пунктов, муниципалитетов и региона в целом. Это позволяет нам многие годы откровенно и корректно обсуждать и решать даже самые острые проблемные вопросы. Такие отношения – наша важнейшая ценность, которую нужно беречь", – цитирует губернатора его пресс-служба..

Одной из важнейших тем для обсуждения на расширенном заседании Совета стала поддержка участников специальной военной операции и их семей. Семьи военнослужащих в Тюменской области получают более 130 федеральных и свыше 30 региональных мер поддержки, сообщила заместитель председателя облдумы Наталья Шевчик. Во всех муниципалитетах региона действуют в общей сложности 80 социальных гостиных, созданных по инициативе губернатора. Семьи воинов-сибиряков всегда могут получить там необходимую помощь. По словам губернатора, поддержка участников специальной военной операции, помощь их семьям – не только приоритетная задача всех органов власти, но и наша душевная потребность.

"Сегодня мы понимаем, что защита нашей Родины, нашей истории, нашего будущего – не просто шаблонные слова из учебников. Это реальность, в которой мы живем сейчас и будем жить еще некоторое время. Поэтому никто из наших воинов, их родных и близких не должен оставаться один на один со своими трудностями", – подчеркнул Александр Моор.