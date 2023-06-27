Россия может повысить ввозные пошлины на вино

Россия может повысить на 12,5% импортные пошлины на вино, сообщил статс-секретарь – замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Такие предложения поступили, сейчас они обсуждаются в комиссии по таможенно-тарифному регулированию при Министерстве экономического развития, сообщил чиновник в интервью "Российской газете".

В июне стало известно, что Грузия вышла на первое место по поставкам в Россию тихих вин, опередив Италию. За первые пять месяцев этого года поставки из Грузии выросли на 63%. За этот период соседняя страна импортировала 24 млн 150 тыс. литров тихих вин, Италия – только 23 млн 360 тыс. литров.