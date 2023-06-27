27 Июня 2023
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Экономика
Фото: Накануне.RU

В ДНР к августу отремонтируют дорогу до Азовского побережья

Жители ДНР смогут доехать до Азовского побережья по отремонтированной автодороге уже в августе, пообещал вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

По его словам, в республике ведется ремонт 120 км автодороги от Амвросиевки до Мариуполя и завершается ремонт моста через реку Средний Еланчик. Практически завершен самый большой участок протяженностью почти 60 км, еще два участка по 30 км готовы более чем на 30%.

"Бригады трудятся круглосуточно, и уже в августе жители восточных районов ДНР смогут добраться по отремонтированной автотрассе до Азовского побережья", – сообщил вице-премьер. 

Всего до конца года в республике отремонтируют более 300 км дорог и шесть мостов.

В Запорожской области в 2022 году отремонтировали более 100 км дорог, в том числе участок от Приморска до Мелитополя. На территории Херсонской и Запорожской областей ремонтируют около 200 км дорог, а на подъезде в Крым идет расширение до четырех полос, рассказал Хуснуллин.

Теги: днр, ремонт, дорога, марат хуснуллин, мариуполь


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