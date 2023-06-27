27 Июня 2023
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Фото: пресс-служба свердловского отделения РЭО

Активисты Свердловского РЭО построили вольер для медведицы Маши

В центре реабилитации животных "Альфа" появился вольер, где теперь может проживать медведица Маша. Со строительством помогли активисты Свердловского отделения РЭО вместе с волонтерами председателя отделения и депутата гордумы Алексея Вихарева.

"С центром мы добрые друзья. Здесь помогают животным, которые пострадали от различных травм, заболеваний, жестокого обращения людей. Волонтеры бурили лунки, устанавливали брус, скрепляли досками, натягивали сетку. В результате медведица обзавелась собственным просторным домом", - написал Вихарев в своих соцсетях.

Строительство вольера для медведицы Маши в центре реабилитации животных "Альфа"(2023)|Фото: пресс-служба свердловского отделения РЭО

Переживать за надежность конструкции не стоит: внутри вольера расположено специальное, безопасное оградительное устройство, не позволяющее медведице порвать сетку и навредить гостям реабилитационного центра.

Теги: РЭО, Вихарев, волонтеры, медведица. вольер, центр Альфа


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