Активисты Свердловского РЭО построили вольер для медведицы Маши

В центре реабилитации животных "Альфа" появился вольер, где теперь может проживать медведица Маша. Со строительством помогли активисты Свердловского отделения РЭО вместе с волонтерами председателя отделения и депутата гордумы Алексея Вихарева.

"С центром мы добрые друзья. Здесь помогают животным, которые пострадали от различных травм, заболеваний, жестокого обращения людей. Волонтеры бурили лунки, устанавливали брус, скрепляли досками, натягивали сетку. В результате медведица обзавелась собственным просторным домом", - написал Вихарев в своих соцсетях.

Переживать за надежность конструкции не стоит: внутри вольера расположено специальное, безопасное оградительное устройство, не позволяющее медведице порвать сетку и навредить гостям реабилитационного центра.