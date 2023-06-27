В Челябинске возбуждено уголовное дело после схода с рельсов трех вагонов с щебнем

В Челябинске после схода с рельсов трех вагонов с щебнем возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

Напомним, 24 мая на станции Челябинск-Главный сошли с рельсов три вагона грузового поезда. Два вагона с щебнем опрокинулись.

Причиной транспортного происшествия могло явиться нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, допущенные лицами, обязанными соблюдать эти правила в силу выполняемой работы или занимаемой должности. В результате железной дорогу и собственникам вагонов был причинен ущерб в размере более 1 млн рублей.