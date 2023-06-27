Предполагаемый самолет Пригожина приземлился на военном аэродроме под Минском

Бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795, вылетевший из Ростова-на-Дону, сегодня утром совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском. Об этом сообщает проект "Беларускі Гаюн", который отслеживает военную активность в стране.

В 7:58 на том же аэродроме в Мачулищах совершил посадку еще один российский бизнес-джет, вылетевший из Санкт-Петербурга.

Как пишет "Коммерсантъ", лайнер RA-02795 находится под американскими санкциями с 2019 года из-за связи с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Сам бизнесмен отрицал связь с этим самолетом.

23 июня вечером основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о новых разногласиях с Минобороны и начале так называемого "марша справедливости". Первый канал сообщил, что распространяемое Пригожиным видео о некоем ударе по его тыловому лагерю было постановочным, а силовики возбудили на него уголовное дело по статье 279 УК РФ ("Вооруженный мятеж"). К утру 24 июня бойцы ЧВК "Вагнер" заняли центр Ростова-на-Дону и расположенные там военные объекты.

В субботу с обращением выступил Владимир Путин, он назвал происходящее "ударом в спину", российская армия получила приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж. Пригожин заявил, что ЧВК не станет являться с повинной по требованию президента или кого-либо еще.

Вечером 24 июня, при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, Евгений Пригожин договорился с федеральной властью России о прекращении мятежа, остановке продвижения подразделений ЧВК "Вагнер" в 200 км от Москвы и их возвращении в обычные места дислокации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, а сам он может уехать в Белоруссию.