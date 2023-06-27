27 Июня 2023
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Общество В бывшем СССР Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Молодые астраханцы - участники патриотического проекта «Дорогами Памяти и Славы»

Международный молодёжный патриотический проект проходит в Могилёвской области Республики Беларусь и некоторых городах Российской Федерации.

Делегацию от Астраханской области представляют активисты патриотических организаций региона.

форум, молодежь, беларусь(2023)|Фото: astrobl.ru

Проект охватит все районы Могилёвской области в последовательности, в которой они были освобождены от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. За неделю астраханская делегация побывает в исторических и памятных местах Республики Беларусь. Во время остановок запланированы тематические встречи и круглые столы, будет идти живой диалог с белорусской молодёжью.

форум, молодежь(2023)|Фото: astrobl.ru

По данным агентства по делам молодёжи Астраханской области, в первый день программы участники проекта посетили город Могилев, где прошла экскурсия по Ратуше и площади Славы.

беларусь, молодежь, форум(2023)|Фото: astrobl.ru

Астраханцам рассказали об  истории города и предоставили уникальную возможность прожить день из жизни советских партизан.

Теги: могилев, патриотический форум, делегация астраханской области


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