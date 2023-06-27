Молодые астраханцы - участники патриотического проекта «Дорогами Памяти и Славы»

Международный молодёжный патриотический проект проходит в Могилёвской области Республики Беларусь и некоторых городах Российской Федерации.

Делегацию от Астраханской области представляют активисты патриотических организаций региона.

Проект охватит все районы Могилёвской области в последовательности, в которой они были освобождены от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. За неделю астраханская делегация побывает в исторических и памятных местах Республики Беларусь. Во время остановок запланированы тематические встречи и круглые столы, будет идти живой диалог с белорусской молодёжью.

По данным агентства по делам молодёжи Астраханской области, в первый день программы участники проекта посетили город Могилев, где прошла экскурсия по Ратуше и площади Славы.

Астраханцам рассказали об истории города и предоставили уникальную возможность прожить день из жизни советских партизан.