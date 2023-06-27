На Среднем Урале хотят расширить перечень получателей бесплатной юридической помощи

На Среднем Урале депутаты планируют расширить перечень получателей бесплатной юридической помощи.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Законодательного собрания Свердловской области, сейчас в региональном парламенте идет работа над соответствующим законопроектом. Перечень дополняется лицами, вынужденными покинуть место жительства на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и прибывшими на Средний Урал, а также членами их семей.

"Кроме того, перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи исполнительными органами госвласти Свердловской области и подведомственными им учреждениями в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера дополняется новым случаем – защита прав и законных интересов детей-инвалидов", - рассказала один из авторов инициативы, председатель ЗакСО Людмила Бабушкина.

Планируется, что внесение изменений в региональный закон повысит уровень социальной защищенности семей, воспитывающих детей-инвалидов, а также людей, прибывших на Средний Урал из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.