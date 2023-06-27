"Председатель мертв!" Сайт Октябрьского райсуда Екатеринбурга взломали

Сайт Октябрьского районного суда Екатеринбурга взломали. В телефонном справочнике возле должностей судей появились пометки "мертв" и "судить".

При переходе на сайт суда, страница загружается на таджикском языке - в таком случае вся информация корректная и представлена на русском языке, однако если в поисковой строке перевести страницу на русский язык, открывается информация, что председатель и секретари по гражданским и административным делам мертвы, а остальных предстоит судить.

При этом сайты других городских судов работают корректно. Дозвониться до Октябрьского райсуда на момент публикации не удалось.

Напомним, что именно Николай Тараненко в мае текущего года вынес обвинительный приговор экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, обвиняемому в дискредитации ВС РФ.